Лихач на скорости протащил дорожного инспектора по асфальту на МКАД

Столичный водитель на скорости протащил дорожного инспектора по асфальту. Мужчина отказался показать документы полицейскому, а сотрудник ДПС не захотел его отпускать, сообщает РЕН ТВ .

Во время проверки документов злоумышленник резко нажал на газ и планировал скрыться с места. сотрудник ГАИ схватил водителя за плечо, но нарушитель не остановился, на большой скорости он пронес инспектора по дороге, пострадавший упал на проезжую часть.

Полицейский получил травмы, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лихач оставил машину на заправке на МКАД, после чего на такси доехал до поселка Мирный в округе Люберцы. Затем мужчина пересел на другое авто, с которого снял номера, чтобы замести следы.

От проверки на алкогольное опьянение водитель отказался. Ранее мужчину лишали прав за вождение в нетрезвом виде

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении лихача составлены протоколы об административных правонарушениях.

