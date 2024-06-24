Лидерам ФБК* грозят новые уголовные дела по экстремистским статьям

сегодня в 11:48

Адвокат Гуревич: на руководство ФБК* могут завести новые дела за экстремизм

Одни из лидеров фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Дмитрий Низовцев** и Сергей Бойко** могут стать фигурантами новых уголовных дел за экстремизм, сообщает RT .

Два года назад Низовцев** и Бойко** в эфире на YouTube поддержали поджоги военкоматов и убийства их работников.

Сотрудники ФБК* также считали допустимым нападать на военных комиссаров. Они утверждали, что такие действия якобы могут защитить жизни россиян.

По словам адвоката Сталины Гуревич, подобные высказывания могут обернуться для иноагентов уголовной ответственностью по новым статьям.

«Есть признаки по статье 280.4 УК России („Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства“)», — подчеркнула юрист.

Статья 280.4 заработала в России летом 2022 года. К действиям, которые направлены против безопасности государства, относятся дезертирство, государственная измена, содействие санкциям, диверсионная деятельность.

*Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.

**Физлица, признанные иностранными агентами.