Лидера казаков в Старом Осколе осудили на 2,5 года за детскую проституцию

В Старом Осколе суд рассмотрел дело в отношении бывшего лидера местных казаков, который ранее получил награды за работу с молодежью, и вынес обвинительный приговор. Бывший глава регионального отделения «Казачьей партии» Альберт Григорян получил срок за организацию детской проституции, сообщает Baza .

В конце прошлого года городской суд установил вину экс-председателя в тяжких преступлениях против несовершеннолетних. Григорян не только организовывал оказание интимных услуг с участием подростков, но и сам пользовался ими. Особый цинизм ситуации придает тот факт, что ранее осужденный неоднократно получал благодарности за проведение воспитательной работы среди молодого поколения.

Григорян также был владельцем клуба «Вегас», где размещались объявления об аренде сауны и предоставлялись определенные услуги. Суд приговорил его к двум с половиной годам заключения. У него было три сообщника, которых в суде также признали виновными.

Примечательно, что до этих событий он активно участвовал в общественной жизни города. В 2023 году он организовал детскую школу кикбоксинга и совместно с казачеством создал пункт гуманитарной помощи в Старом Осколе, откуда осуществлялись поставки для участников СВО и беженцев.

Ранее, в 2012 году, будучи руководителем Центра конной подготовки, он выступал представителем Белгородской области на мероприятии «Казачья станица Москва — 2012» — международном фестивале-ярмарке.

Подпольная игорная империя Григоряна растянулась на несколько городов: от Воронежа и Белгорода до небольших населенных пунктов вроде Бирюча и Алексеевки. Все началось в Старом Осколе, где в 2012 году он замаскировал игорный клуб под интернет-кафе. Спустя два года аналогичное заведение появилось в Обояни Курской области. За создание сети нелегальных казино предприниматель получил наказание в 2016 году — суд определил ему один год в колонии общего режима.