Лежат и умирают на асфальте: неизвестные в Кемерове травят голубей целыми стаями

Вечером 5 августа в Кемерове рядом со стадионом «Химик» местные жители обнаружили стаю мертвых голубей, а утром 6 августа их уже не было, но на асфальте остались следы их жизнедеятельности. По словам очевидцев, птицы ели кем-то разбросанный корм, перемешанный с неизвестным белым порошком, сообщает Сiбдепо .

В Сети появилось видео с медленно умирающими птицами. Автор ролика показала, что голуби лежали повсеместно на асфальте возле стадиона. Также было видно, что птицы ели корм, который кто-то разбросал по территории, предварительно перемешав с белым порошком неизвестного происхождения.

«Большую стаю голубей потравили неизвестные у стадиона „Химик“. Бедные птицы лежат и умирают на асфальте», — сообщила автор видео.

К утру 6 августа у спортивного объекта уже не было мертвых птиц, но на их место прилетели здоровые голуби, которые также могут отравиться веществом, разбросанным по асфальту. Кто и с какой целью массово травит птиц, неизвестно.