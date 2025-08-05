Лежал весь желтый: 16-летний парень на питбайке погиб под Екатеринбургом

В населенном пункте Верхнее Дуброво в Свердловской области в ДТП погиб 16-летний парень, который катался на питбайке Kayo, сообщает E1.ru .

Дорожная авария произошла 4 августа на улице Горького. Lada Priora пошла на обгон и сбила мотоциклиста, за рулем авто был 20-летний парень. По словам очевидцев, водитель сразу вышел из машины и стал ругаться матом и кричать.

Про водителя Lada известно, что его стаж — два года. За это время он получил 119 штрафов. В момент аварии молодой человек был трезв.

Как рассказал один из очевидцев, погибший ехал не один. Незадолго до ДТП у его друга сломался байк, и он остановился для починки, а парень проехал дальше и попал врезался в авто. Дядя погибшего мотоциклиста рассказал, что юноша взял байк у друга. Транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку.

После столкновения с машиной парень некоторое время был жив. Ему сразу вызвали скорую помощь.

«Мотоциклист лежал весь желтый, потом у него пошла пена изо рта и начались конвульсии», — поделился очевидец.

Другой прохожий добавил, что до приезда медиков пострадавший шевелился.

Одна из очевидец рассказала, что медиков для мотоциклиста вызвал молодой водитель, который пошел на обгон. Но парень скончался в реанимации горбольницы № 36 Екатеринбурга. В момент ДТП он был в мотошлеме, но у него не было прав на вождение.