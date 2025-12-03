Летевший в Пхукет из Москвы самолет подал сигнал бедствия

сегодня в 22:27

Самолет Red Wings готовится к аварийной посадке в Подмосковье

Борт Boeing 777-200, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия (код 7700) и начал сжигать топливо в небе над Подмосковьем, сообщают Telegram-каналы.

Самолет вылетел из аэропорта Домодедово с задержкой в 21:19 вместо запланированных 20:55. По предварительным данным, экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета после возгорания одного из двигателей.

На борту находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Сейчас самолет отрабатывает процедуру сброса топлива перед аварийной посадкой.

Спасательные службы приведены в состояние готовности.

