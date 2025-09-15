Летел на красный: глава охраны Порошенко* устроил ДТП и угрожал пострадавшей

Начальник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко* пролетел на красный свет и устроил ДТП с легковушкой, за рулем которой находилась девушка. Охранник угрожал пострадавшей, пытаясь решить вопрос, сообщает SHOT .

Авария произошла в субботу на пересечении улиц Еврейской и Караванского в Одессе. Начальник охраны Порошенко* за рулем черного внедорожника JAC проскочил на красный свет и столкнулся с автомобилем марки Renault.

На опубликованных кадрах видно, как внедорожник при столкновении опрокинулся на крышу и получил значительные повреждения. У Renault повреждена передняя часть.

После ДТП представитель бывшего украинского лидера снял регистрационные номера с обеих машин и пытался уладить вопрос с пострадавшей на месте, но получил отказ. Тогда мужчина перешел к угрозам. Сам Порошенко* не принес извинений за действия своего сотрудника и не предложил девушке компенсацию.

Бывший президент Украины уже не впервые становится участником скандала, связанного с ДТП. В марте 2018 года кортеж Порошенко* сбил 87-летнего мужчину в центре Киева. Позднее пострадавший признал свою вину, объяснив это тем, что пытался перейти дорогу на красный свет.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

