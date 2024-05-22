Лесной пожар устранили на территории округа Фрязино

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Накануне вечером в Гребневском участковом лесничестве в 3 км от Фрязино на площади 0,2 га местные жители обнаружили возгорание и сообщили о нем по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0,3 га.

Им потребовалось 1 час и 15 минут, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.