Лесной пожар потушили вблизи деревни Юдино в Мытищах

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В Учинском участковом лесничестве, в 2,5 км от деревни Юдино округа Мытищи с помощью авиапатрулирования было обнаружено возгорание на площади 0,08 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 9 единиц техники и 25 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось 3,5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым.

Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.