Лесной пожар потушили вблизи деревни Юдино в Мытищах
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В Учинском участковом лесничестве, в 2,5 км от деревни Юдино округа Мытищи с помощью авиапатрулирования было обнаружено возгорание на площади 0,08 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
На место незамедлительно было направлено 9 единиц техники и 25 человек личного состава лесопожарных формирований.
Потребовалось 3,5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым.
Причина пожара — действия человека.
Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 2 млн рублей;
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.