Лесной пожар потушили в округе Ступино

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3 сентября в Ступинском участковом лесничестве в 1.4 км от деревни Лужники г. о. Ступино с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.03 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 6 единицы техники и 15 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии из-за ветра площадь увеличилась до 0.05 га. Потребовалось чуть менее 2 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.