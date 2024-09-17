Лесной пожар потушен в Раменском округе

16 сентября в Малаховском участковом лесничестве, в 1 км от деревни Копнино Раменского г. о. с помощью системы видеомониторинга обнаружили возгорание на площади 0,03 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 8 человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось чуть больше 1 часа, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.