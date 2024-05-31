Лесной пожар ликвидировали в Ступине

сегодня в 12:35

Накануне в Ступинском участковом лесничестве в 5 км от города Ступино с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0,04 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 11 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым, причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.