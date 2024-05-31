Лесной пожар ликвидировали в Ступине
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Накануне в Ступинском участковом лесничестве в 5 км от города Ступино с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0,04 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 11 человек личного состава лесопожарных формирований.
Потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар.
Возгорание было низовым, причина пожара — действия человека.
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей;
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.