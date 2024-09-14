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Лесной пожар ликвидировали в Раменском г. о.

14 сентября в Дачном участковом лесничестве, в 6 км от поселка совхоза «Раменское» Раменского городского округа местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 га и сообщили о нем по телефону 112. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось почти 2,5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был низовым, его причиной стали действия человека.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.