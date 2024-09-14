Лесной пожар ликвидировали в Раменском г. о.
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
14 сентября в Дачном участковом лесничестве, в 6 км от поселка совхоза «Раменское» Раменского городского округа местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 га и сообщили о нем по телефону 112. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и человек личного состава лесопожарных формирований.
Потребовалось почти 2,5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был низовым, его причиной стали действия человека.
Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 2 млн рублей.
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.