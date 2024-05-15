Лесной пожар ликвидировали в Пушкине

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14 мая в учебно-опытном участковом лесничестве в 2 км от села Братовщина Пушкинского г. о. на площади 0.37 га при наземном патрулировании было обнаружено возгорание. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 6 единиц техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований.

Им потребовалось 1 час 40 минут, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым и произошло из-за действий человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридически - до 2 млн рублей;

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.