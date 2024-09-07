Лесной пожар ликвидировали в Орехово-Зуевском г. о.

Накануне в Яколевском участковом лесничестве, в 1 км от посёлка Фокино Орехово-Зуевского г. о. с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.5 га, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 11 единиц техники и 16 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 3.5 га.

Потребовалось чуть более 8.5 часов, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека. Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.