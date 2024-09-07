Лесной пожар ликвидировали в Орехово-Зуевском г. о.
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Накануне в Яколевском участковом лесничестве, в 1 км от посёлка Фокино Орехово-Зуевского г. о. с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.5 га, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
На место незамедлительно было направлено 11 единиц техники и 16 человек личного состава лесопожарных формирований.
Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 3.5 га.
Потребовалось чуть более 8.5 часов, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека. Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
— для юридических лиц — до 2 млн рублей.
— лишение свободы на срок до 10 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.