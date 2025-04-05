Лесной пожар ликвидировали в Люберцах

5 апреля в Томилинском участковом лесничестве, в 1,5 км от деревни Островцы городском округе Люберцы местные жители обнаружили очаг возгорания на площади 0,2 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На место незамедлительно было направлено 11 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единицы техники.

Впоследствии из-за сильного ветра очаг возгорания увеличился до 0.48 га.

Потребовался 1 час, чтобы ликвидировать пожар.

Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.