Лесной пожар ликвидировали в городском округе Ступино

сегодня в 23:07

1 сентября в Ступинском участковом лесничестве в 5 км от посёлка Белопесоцкий г. о. Ступино при проведении лесоавиационных работ обнаружено возгорание на площади 0,05 га, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено пять единиц техники и девять человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось чуть менее 3 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.