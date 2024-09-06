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Лесной пожар ликвидировали в г. о. Шатура

В четверг в Кривандинском участковом лесничестве, в 2 км от деревня Дмитровка г. о. Шатура с помощью системы видеомониторинга было обнаружено возгорание на площади 0.05 га, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 4 единицы техники и 8 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось менее 2 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.