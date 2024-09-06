Лесной пожар ликвидировали в Егорьевске

В четверг в Пешурском участковом лесничестве, в 1 км от деревни Каменской, территория СНТ «Сосенки» с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.5 га, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 22 единицы техники и 39 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 1 га.

Потребовалось семь часов, чтобы ликвидировать пожар. Отмечается, что пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.