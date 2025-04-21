Лесной пожар ликвидировали в Богородском округе

Накануне в Пригородном участковом лесничестве, в 1 км от деревни Следово Богородского округа местные жители обнаружили очаг возгорания на площади 0,2 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники.

Потребовалось 50 минут, чтобы ликвидировать пожар. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.