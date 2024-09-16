Лесной пожар ликвидировали под Павловским Посадом

Пожар под Павловским Посадом тушили около 10 часов, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

15 сентября в Аверкиевском участковом лесничестве было обнаружено возгорание на площади 0.1 гаю. Потребовалось чуть менее 10 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.