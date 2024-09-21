Лесной пожар ликвидировали под Павловским Посадом

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Правоохранители ищут виновных в лесном пожаре в Московской области

Правоохранители ищут виновных в лесном пожаре в районе деревни Опушкино горокруга Павловский Посад в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Пожар возник 20 сентября в Логиновском участковом лесничестве.

На место происшествия было направлено три единицы техники и четыре человека личного состава лесопожарных формирований.

Пожар потушили за один час, сказано в сообщении.

Подозреваемых в поджоге устанавливают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.