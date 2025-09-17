«Лерочка, для тебя! Нос сгнил»: в ДНР мертвого военного выкопали ради видео

В поселке Старобешево Донецкой Народной Республики ритуальщик вместе с приятелем выкопал из земли гроб, в котором хоронили военнослужащего. Мужчина решил записать видео с мертвецом и говорил, что снимает ролик для некой «Лерочки», сообщает «Mash на Донбассе» .

Мужчины вскрыли гроб во время перезахоронения человека, который покоился на кладбище в Вознесенке Старобешевского района. Один из копателей снял для некой Валерии видеоролик, во время которого показал разлагающееся тело мертвеца в военной форме.

«Лера, специально для тебя открываем гроб. Ой, б****, вай! Это военный! Вот он как выглядит, Лер. Смотри: вот его лицо, носа уже нет — сгнил, все сгнило. Все, Лерочка», — говорил мужчина, показывая покойника.

После этого к работнику ритуальных служб и его товарищу пришли полицейские. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших или местами захоронений.

Материалы расследования уже переданы в суд.

