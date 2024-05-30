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ЛЭП повреждена в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

«Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — сказано в сообщении.

Глава региона добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Крым. ПВО сбила в Керчи несколько украинских ракет, обломки которых повредили два парома.