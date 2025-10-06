Леопард пришел под дверь номера отдыхающих в отеле Индонезии
Фото - © скриншот
Леопард пробрался в отель в Бандунге в Индонезии. Он ждал отдыхающих туристов на входе в их номер, сообщает SHOT.
Выгнать леопарда не могли на протяжении трех часов. Однако его все же удалось заставить уйти.
Путешественники сильно испугались, но теперь отдыхают в отеле. Леопарда отправили в зоопарк.
На опубликованном видео огромный леопард сидел рядом с номером. Он не подпускал туристов и жутко рычал, когда к нему подходили люди.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.