Ленивый морж перекрыл автодорогу на Ямале

сегодня в 17:00

Моржа заметили на автотрассе в вахтовом поселке Сабетта на Ямале, он перекрыл часть дороги, сообщает РЕН ТВ .

Чтобы убрать ластоногого с дороги, на место приехали сотрудники МЧС.

Видео события сняли проезжающие мимо водители. На нем показано, что морж лежит прямо на одной из полос для движения машин, рядом находятся спасатели.

«Вот он, лежит, ему пофигу», — прокомментировали снимавшие.

Как животное смогло оказаться на оживленной трассе, не рассказывается.