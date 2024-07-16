Легковушка подбила пожарную машину в Дзержинске
Пожарный автомобиль попал в ДТП в нижегородском Дзержинске
В городе Дзержинск (Нижегородская область) автомобиль пожарной бригады попал в аварию. В спецтранспорт врезалась легковая машина, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
ДТП случилось, когда расчет огнеборцев возвращался на базу. Когда пожарная машина пересекала регулируемый перекресток, в нее врезалась легковушка.
В момент аварии светофор показывал зеленый сигнал, разрешающий движение спасателям, добавили в МЧС.
Информации о пострадавших нет.
В деталях и обстоятельствах автомобильной аварии разбираются правоохранители. Прочих подробностей ДТП не приводится.