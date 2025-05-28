Лег и пускал слюни: пес наелся амфетамина и марихуаны на прогулке по Красноярску

Пес наелся амфетамина и марихуаны на прогулке по Красноярску

В Красноярске домашний пес съел закладку с наркотиками во время прогулки по городу. Врачи нашли в крови животного следы амфетамина и марихуаны, сообщает Газета.ru со ссылкой на местную газету «Борус. Люди» .

Хозяйка пса по кличке Джанго рассказала, что в один из дней выгуливала питомца по Ульяновского проспекту. Девушка отметила, что отпускала Джанго побегать одного и он заходил в кусты, но позже вернулся. Состояние пса начало ухудшаться, когда горожанка привела его домой.

По словам девушки, уже в квартире ее начало тревожить поведение Джанго — он сел на задние лапы и несколько минут смотрел на стену.

«Потом он начал носиться по квартире с небывалой активностью, а потом лег и начал пускать слюни», — сказала она.

Хозяйка сразу повезла Джанго в клинику. Там врачи провели анализ и узнали, в крови четырехлапого есть следы марихуаны и амфетамина.

Со временем состояние Джанго улучшилось, но лечение заняло много времени. Теперь пес выходит на прогулку только в наморднике.