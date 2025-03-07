Лечитесь сами: скорая в Петрозаводске не поехала к женщине, которую рвало сутки

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Скорая помощь в Петрозаводске отказалась ехать к женщине, которую рвало сутки

В Петрозаводске медики скорой помощи отказалась ехать на вызов к женщине, у которой почти сутки были сильная головная боль и рвота, сообщает «Daily Карелия» .

После этого заболевшая попросила помощи в созданном Минздравом Telegram-чате «Петрозаводск. Здоровье».

Она пояснила, что хотела вызвать врача, но на сайте госуслуг выдается ошибка. А по номеру 122 абонент не отвечает.

Главврач поликлиники № 4, к которой прикреплена горожанка, ответила на сообщение. Она пообещала связаться с пациенткой.