Le Figaro: сопровождающих Дурова отпустили после допроса
Телохранителя и спутницу Дурова отпустили в Париже
Телохранителя и спутницу задержанного бизнесмена Павла Дурова отпустили после допроса в Париже, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Le Figaro.
Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова, — сказано в публикации.
После общения с силовиками их отпустили, утверждают авторы статьи.
Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.