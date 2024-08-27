Le Figaro: сопровождающих Дурова отпустили после допроса

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Телохранителя и спутницу Дурова отпустили в Париже

Телохранителя и спутницу задержанного бизнесмена Павла Дурова отпустили после допроса в Париже, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Le Figaro.

Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова, — сказано в публикации.

После общения с силовиками их отпустили, утверждают авторы статьи.

Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.