Квартиру популярного стримера Rostik999 обворовали в Москве

Квартиру популярного белорусского стримера Rostik999 (Ростислава Протасеня) обворовали в Москве, пока тот был в Африке. Об этом блогер сообщает в своем Telegram-канале .

Протасеня рассказал, что во время пересадок в Москве знакомый приезжает в его квартиру, чтобы переночевать. Мужчина зашел в жилье и увидел, что оно обворована.

Стример опубликовал фото с места происшествия. На нем видно, что в квартире грабители устроили беспорядок.

На кровати лежали поврежденный сейф и системный блок компьютера. Из него злоумышленники вытащили все детали.

Протасени 24 года. Он снимает контент по игре Dota 2 и вживую общается с подписчиками во время прямых трансляций. Активно стримит с 2019 года.

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