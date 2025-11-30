сегодня в 07:59

Квартира загорелась на Пролетарском проспекте в Москве

Пожарные тушат возгорание в столичной квартире по адресу: Пролетарский проспект, дом 29, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Горит одна из квартир на шестом этаже 16 -этажного жилого дома. Пожарные начали тушить огонь. Квартира сильно захламлена, что затрудняет доступ специалистов к очагу загорания.

С помощью самоспасателей из квартир седьмого этажа вывели четырех человек, с девятого этажа одного жителя с десятого — еще двух. Всех осматривают медики

В тушении пожара в квартире задействованы 24 человека и 7 единиц техники.

