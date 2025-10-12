сегодня в 11:24

Квартира загорелась на 10 этаже жилого дома на юго-востоке Москвы

Пожарные ликвидируют возгорание в квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло в воскресенье днем в квартире двенадцатиэтажного жилого дома на Братиславской улице. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что загорелся балкон.

Человек самостоятельно покинул квартиру до прибытия пожарных. К настоящему моменту возгорание локализовано.

К ликвидации возгорания привлечены 32 сотрудника МЧС и 8 единиц спецтехники.

