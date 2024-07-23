Квартира вспыхнула на 6 этаже дома на Фрунзенской набережной в Москве

В Москве на Фрунзенской набережной, 22, из квартиры на 6-м этаже вырываются языки пламени и валит дым, соответствующие видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Очевидцы сообщают, что дым от сильного пожара виден за несколько километров от дома. На месте возгорания уже работают спасатели.

Что именно произошло в квартире на 6-м этаже, уточняется. По данным МЧС, из подъезда были эвакуированы около 30 человек.

Пожарные делают все возможное, чтобы как можно скорее локализовать и ликвидировать пламя.