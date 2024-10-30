Квартира сгорела за 5 минут: серьезный пожар случился на Камчатке

Очевидец рассказал, что на Камчатке произошел пожар в жилом трехэтажном доме, начавшийся с квартиры на третьем этаже, сообщает Газета.ru .

Мужчина рассказал, что огонь вспыхнул мгновенно и охватил квартиру всего за пять минут, после чего перекинулся на крышу.

«Пожар начался час назад. Пожарные быстро приехали. Сейчас на месте штук 30 машин, тушат огонь с разных сторон дома», — прокомментировал очевидец.

Согласно данным МЧС России, это произошло 30 октября в селе Сосновка. Огонь охватил площадь около 450 квадратных метров, включая чердак и крышу. К счастью, никто не пострадал, так как жильцы успели эвакуироваться до прибытия спасателей.