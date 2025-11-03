сегодня в 19:51

Квадрокоптер разбил окно квартиры на 15-м этаже в Химках

Вечером 3 ноября в подмосковных Химках частный беспилотник DJI Mavic 3 разбил окно квартиры на 15-м этаже. Соответствующее фото опубликовал Mash .

На опубликованном кадре видно, что квадрокоптер врезался в окно, пробил его и упал на пол чужого жилья. От удара некоторые детали беспилотника отломились.

Предварительно известно, что на летательном аппарате не было никаких взрывчатых средств. В результате случившегося никто не пострадал.

Теперь полиция Подмосковья ищет оператора квадрокоптера, который повредил чужое имущество.

