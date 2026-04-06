Кузбассовец напал на бывшую супругу с ножом, наглотался таблеток и убежал в лес
Кемеровский районный суд приговорил жителя Кузбасса к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства бывшей супруги. Также с него взыскали 300 тысяч рублей компенсации, сообщает vse42.ru.
По данным суда, мужчина напал на бывшую жену на территории разреза «Черниговский». Он избил женщину руками и ногами, а затем ударил ее ножом в шею.
До убийства не дошло благодаря очевидцам и своевременной медицинской помощи. Пострадавшая выжила.
В суде подсудимый заявил, что не планировал нападение заранее. По его словам, женщина сама спровоцировала его, когда начала оскорблять и материться.
После случившегося мужчина наглотался таблеток, сбежал в лес и провел там ночь. Утром он решил сдаться.
