Кузбассовец лишился майнинговой фермы из-за похитителей

Стражи порядка задержали подозреваемых в краже устройств для майнинг-фермы у жителя Кемерова, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кузбассу.

В местное отделение полиции обратился 46-летний житель, который сообщил о краже оборудования для майнинга криптовалюты из своего гаража. Ущерб оценивается примерно в 1 миллион рублей. Полиция оперативно задержала двух подозреваемых: 50-летнего местного жителя и 18-летнего молодого человека из Белова.

Стражи порядка выяснили, что беловчанин приехал в областной центр к своему сообщнику. Подозреваемые в вечернее время прибыли к месту совершения преступления, используя лом, вскрыли крышу и проникли внутрь. Внутри помещения они наткнулись на семь блоков оборудования для майнинга криптовалюты, которые похитили, а затем покинули место преступления через крышу, отметили в ведомстве.

По ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить срок до 6 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение оборудования.