Кузбасский предприниматель получил срок после травмы ребенка на батуте

Суд взыскал с владельца аттракциона, где пострадал ребенок, 300 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель установил детский надувной батут в парке имени И. И. Горовца. Он ввел аттракцион в эксплуатацию без необходимого разрешения и государственной регистрации.

В 2025 году ребенок провалился в дыру на батуте и получил травму позвоночника. Объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил, что мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Обвиняемый признал вину, раскаялся и возместил семье ребенка материальный ущерб. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

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