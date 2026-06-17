Кузбасский предприниматель получил срок после травмы ребенка на батуте
Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор владельцу надувного батута, на котором ребенок повредил позвоночник, сообщает Сiбдепо.
Индивидуальный предприниматель установил детский надувной батут в парке имени И. И. Горовца. Он ввел аттракцион в эксплуатацию без необходимого разрешения и государственной регистрации.
В 2025 году ребенок провалился в дыру на батуте и получил травму позвоночника. Объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил, что мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Обвиняемый признал вину, раскаялся и возместил семье ребенка материальный ущерб. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
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