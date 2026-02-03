«Кусал за попу»: суд приговорил насиловавшего пасынка отчима к 10 годам тюрьмы

На Урале суд вынес обвинительный приговор мужчине за насилие над ребенком. Отчим совершал действия сексуального характера и демонстрировал порнографические материалы, в том числе кусал за попу мальчика, сообщает E1.RU .

Мать узнала о том, что отчим делал с ее ребенком, после того, как мальчик посетил психолога. Обвинения в адрес бывшего мужа в совершении развратных действий в отношении сына мать троих детей выдвинула еще в декабре 2024 года.

Женщина узнала о трагедии, случившейся в ее семье, после посещения сыном психолога. Направить к специалисту его рекомендовал тренер, заметивший у подростка признаки замкнутости и потерю интереса к занятиям.

После нескольких сеансов 12-летний мальчик признался психологу в том, что подвергся изнасилованию. При обыске у мужчины нашли огромное количество секс-игрушек, а также женскую одежду, парики и накладные груди. Следствие установило как минимум четыре преступных эпизода. Изначально прокурор запрашивал для обвиняемого 18 лет лишения свободы, сам злоумышленник вину не признавал.

В итоге Сысертский районный суд приговорил преступника к 10 годам в колонии строгого режима.

