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Курян и воронежцев предупредили о воздушной опасности

В Курской и Воронежской областях объявили режим опасности атаки БПЛА
Происшествия

В Курской и Воронежской областях объявили режим опасности атаки БПЛА, сообщили губернаторы регионов.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

О воздушной опасности предупредил и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность, работала ПВО.