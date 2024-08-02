Курян и воронежцев предупредили о воздушной опасности
В Курской и Воронежской областях объявили режим опасности атаки БПЛА
В Курской и Воронежской областях объявили режим опасности атаки БПЛА, сообщили губернаторы регионов.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
О воздушной опасности предупредил и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Ранее в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность, работала ПВО.