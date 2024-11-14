Курил и размахивал ножом: в столичном метро задержали пьяного пассажира

В столичном метро задержали пьяного пассажира с сигаретой и кухонным ножом

Нарушитель достал сигарету на платформе и закурил. Двое граждан сделали ему замечание, а неадекват вытащил кухонный нож и начал им размахивать, направляя оружие в сторону оппонентов. Пассажиры смогли сбить злоумышленника с ног, выбили из руки нож

Подоспевшие полицейские задержали пьяного пассажира. У него изъяли хозяйственно-бытовой нож. Подозреваемого в угрозе убийством доставали в ОВД.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Еще его привлекли к административной ответственности по статьям 6.24 (нарушение запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).