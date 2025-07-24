Курьеры устроили стрельбу в Подмосковье

В городе Видное Московской области два курьера устроили стрельбу. Один из них уже задержан, второго разыскивают, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В полицию Видного поступило сообщение, что около дома по улице 3-я Радиальная произошла стрельба. Прибывшие силовики установили, что, предварительно, пальбу начали два доставщика. В результате инцидента никто не пострадал.

Одного из стрелков задержали и отвезли в участок — им оказался 21-летний местный житель, у которого изъяли пневматический пистолет. Его привлекли к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве.

Второго участника стрельбы ищут. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах инцидента.