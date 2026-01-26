Курьера мошенников из Каширы отправили под суд за обман ветерана

Каширская городская прокуратура направила в суд уголовное дело против 18-летнего жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Каширская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2025 года молодой человек, выступая курьером преступной группы, пришел к 101-летней женщине — ветерану Великой Отечественной войны — и получил от нее 185 тысяч рублей. Соучастники по телефону под предлогом замены счетчиков узнали паспортные данные пенсионерки, а затем, представившись сотрудниками военной прокуратуры, запугали ее утечкой информации и потребовали «задекларировать» деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий курьера задержали, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Московской области напоминает, что официальные организации не отправляют курьеров за деньгами, банковскими картами или личными документами, а сотрудники правоохранительных органов не просят переводить средства на сторонние счета под предлогом безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.