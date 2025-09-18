Курьер в КНР стал бизнесменом после спасения женщины от смерти в холодильнике
В китайской провинции Хунань курьера Лю Сюй сделали совладельцем логистической фирмы после того, как он спас хозяйку фирмы с фамилией Чэнь из холодильной камеры. Там она оказалось запертой при температуре 20 градусов мороза, сообщает «Царьград».
Чэнь зашла в холодильную камеру, после чего дверь случайно закрылась. Аварийный механизм не функционировал.
Женщина сидела при экстремальном морозе 20 минут. Связь не ловила.
Чэнь звала на помощь и стучала по двери коробкой с пельменями. Ей помог курьер Лю Сюй, который проходил рядом. Он вытащил женщину из холодильной камеры.
Женщина заявила, что, скорее всего, замерзла бы насмерть, если бы Лю Сюй ее не услышал. В награду за спасение Чэнь дала мужчине несколько подарков, цветы, деньги и красный вымпел.
Также женщина передала Лю Сюй долю в логистической фирме. Так она отблагодарила мужчину за смелость и оказание помощи.
