Курьер в КНР стал бизнесменом после спасения женщины от смерти в холодильнике

Курьера сделали совладельцем фирмы после спасения хозяйки из холодильника в КНР

В китайской провинции Хунань курьера Лю Сюй сделали совладельцем логистической фирмы после того, как он спас хозяйку фирмы с фамилией Чэнь из холодильной камеры. Там она оказалось запертой при температуре 20 градусов мороза, сообщает « Царьград ».

Чэнь зашла в холодильную камеру, после чего дверь случайно закрылась. Аварийный механизм не функционировал.

Женщина сидела при экстремальном морозе 20 минут. Связь не ловила.

Чэнь звала на помощь и стучала по двери коробкой с пельменями. Ей помог курьер Лю Сюй, который проходил рядом. Он вытащил женщину из холодильной камеры.

Женщина заявила, что, скорее всего, замерзла бы насмерть, если бы Лю Сюй ее не услышал. В награду за спасение Чэнь дала мужчине несколько подарков, цветы, деньги и красный вымпел.

Также женщина передала Лю Сюй долю в логистической фирме. Так она отблагодарила мужчину за смелость и оказание помощи.

