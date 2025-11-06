Курчатов частично остался без электричества
Хинштейн: отключение света в Курчатове не связано с внешним воздействием
В Курчатове Курской области произошло аварийное отключение электроснабжения, затронувшее часть городских потребителей.
Губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что «временное отключение никак не связано с внешним воздействием» и призвал граждан сохранять спокойствие.
По его словам, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам, а электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.