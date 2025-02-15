Купили валерианку и пропали: двух девочек в Дагестане искали сотни волонтеров

В Дагестане пропали две девочки, они до исчезновения зачем-то купили несколько упаковок валерианки. Детей искали сотни волонтеров, сообщает Baza .

Школьницы пропали 14 февраля в районе 14 часов дня в Буйнакске. Девочки ушли в школу из села Нижнее Казанище, а после окончания занятий поехали в Буйнакск. На маршруте они перекусили в кафе и пошли в аптеку, где купили три упаковки валерьянки (это записали камеры видеонаблюдения). Затем школьницы потерялись.

Вечером 14 февраля девочек искали с помощью сотни волонтеров. Возможно, они по ошибке сели в маршрутки, которая уехала в Дженгутай. Еще был вариант, что они играли в деструктивную игру с заданиями в соцсетях и для этого купили валерьянку.

Рано утром 15 февраля девочек нашли в лесу. Они шли в сторону села Манасаул, которое находится в 11 км от Буйнакска. Школьницы здоровы.

Девочки рассказали, что поехали в город, чтобы купить подарок матери одной из них. Почему после этого они не вернулись домой, сейчас выясняют следователи.