Культурное наследие Судана похищали ящиками под прикрытием войны

Из главного хранилища культурного наследия Судана — Национального музея в Хартуме — исчезли древние статуи, вазы и различные артефакты. Эти ценности неизвестные грабители вывозили оттуда ящиками, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Некоторые из вывезенных артефактов оказались в продаже в интернете и в соседних государствах.

12 сентября ЮНЕСКО обратилась к мировому сообществу с просьбой предпринять все необходимые меры для охраны культурного наследия Судана от разрушения и нелегальной торговли.

По информации Bloomberg, Национальный музей Судана находился на стадии ремонта перед войной, начавшейся в стране в апреле 2023 года. Большая часть коллекции, которая обычно была выставлена в залах музея, на момент начала боевых действий уже была упакована в коробки и помещена в хранилища.

Следовательно, во время военных конфликтов и хаоса было легко осуществить их кражу, отмечают журналисты. По имеющимся данным, огромное количество произведений искусства, включая уникальные погребальные статуэтки, относящиеся к Напатскому периоду — от 700 до 300 г. до н. э., было похищено.

Точная информация о том, кто украл бесценные музейные артефакты, отсутствует.

Из-за непрекращающихся военных действий в Судане, по предварительным данным, жертвами стали приблизительно 150 000 человек. Более 10 млн людей были вынуждены покинуть свои дома, многие из которых нашли убежище в Чаде, Южном Судане и Египте, отмечает издание.