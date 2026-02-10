Куча секс-игрушек: 4-этажный порногород найден в элитном квартале Екатеринбурга

Большую четырехэтажную вебкам-студию накрыли силовики в помещении бывшего мини-отеля на улице Луначарского, 240, в Екатеринбурге. Порногород располагался в элитном квартале таунхаусов на берегу Исети, сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

Он уточнил, что дом был оборудован под вебкам-студии, где девушки 18-20 лет на камеру работали перед подписчиками. Полицейским они рассказали, что пришли на «собеседование».

«Всего здесь было 10 комнат. Все как и у других студий: приятный светлый интерьер, кровати, подсветка и компьютер с камерой для организации порностримов, куча секс-игрушек. Были здесь и другие рабочие атрибуты вебкамщиц», — написал общественник в своем Telegram-канале.

Чукреев уточнил, что студия приносила доход около 7-8 млн рублей каждый месяц. Почти 600 тыс. рублей наличными силовики изъяли в ходе проверки. Также они забрали компьютерное оборудование и черновые записи, которые лягут в основу доказательной базы будущего уголовного дела, касающегося незаконного изготовления и оборота порнопродукции.

По его словам, задержанных в студии девушек доставили в отдел полиции. Они будут объяснять правоохранителям, кто им предложил работу вебкам-моделями, платил зарплату и был управляющим.

