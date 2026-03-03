КСИР: не менее 700 иранцев погибли в ходе атак Израиля и США

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили о возросшем количестве жертв среди гражданского населения. По данным ведомства, в результате авиаударов, нанесенных США и Израилем, погибли не менее 700 иранцев, сообщает ТАСС .

Представители КСИР заявили, что в течение последних четырех дней целями атак становились объекты гражданской инфраструктуры: учебные заведения, медицинские учреждения, спортивные арены, предприятия общественного питания и места проведения торжеств.

В корпусе оценили эти действия как преднамеренные, направленные на устрашение мирных жителей и совершенные вопреки официальным заявлениям о точечном характере операций.

В распространенном коммюнике подчеркивается, что жертвами стали сотни мирных граждан. Также отмечается, что американские и израильские силы понесут ответственность за эти действия. В КСИР пообещали, что противостояние с США и «оккупационным режимом» будет продолжено с новой интенсивностью и на более высоком уровне.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию в Иране по собственной инициативе. Израиль на этом не настаивал.

